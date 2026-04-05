Hiljemark dopo Pisa-Torino | Sono molto frustrato

Dopo la partita tra Pisa e Torino, Oscar Hiljemark ha commentato la sconfitta dichiarando di sentirsi molto frustrato. La gara si è conclusa con un risultato negativo per la squadra di casa, segnando un’ulteriore battuta d’arresto nel campionato in corso. L’allenatore e i giocatori hanno espresso delusione per l’esito della partita, che si è aggiunta alle altre sconfitte della stagione.

Pisa, 5 aprile 2026 – “Sono molto frustrato”. Così ha esordito Oscar Hiljemark in conferenza stampa dopo la sconfitta, l’ennesima in stagione, del Pisa. All’Arena a vincere è stato il Torino grazie a una rete di Adams. Rabbia e delusione da parte del tecnico svedese al termine di una "buonissima gara" a detta sua. Su Tramoni: "Errore che paghiamo caro". SULLA PARTITA – “Sono molto frustrato, secondo me abbiamo fatto una bella gara. È un risultato duro da digerire. Ho visto una squadra che ha giocato molto, molto bene, ha fatto una buona fase difensiva. Siamo ancora in una situazione dove paghiamo tutto”. SUI CAMBI – “Ho visto molta fisicità in campo, ho pensato che Tramoni avrebbe potuto creare superiorità numerica al centro e Stojilkovic avrebbe potuto alzare il ritmo e andare in profondità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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