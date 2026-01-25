Buongiorno | Possiamo perdere l’entusiasmo? Il mister ha detto che dobbiamo restare uniti e essere positivi

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ha commentato la sconfitta contro la Juventus, sottolineando che la squadra era consapevole della difficoltà della partita. Nonostante una buona partenza e un primo tempo positivo, nel secondo tempo si sono verificati momenti di difficoltà che hanno portato alla sconfitta. Buongiorno ha evidenziato l’importanza di restare uniti e mantenere un atteggiamento positivo per affrontare le sfide future.

