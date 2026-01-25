Buongiorno | Possiamo perdere l’entusiasmo? Il mister ha detto che dobbiamo restare uniti e essere positivi
Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ha commentato la sconfitta contro la Juventus, sottolineando che la squadra era consapevole della difficoltà della partita. Nonostante una buona partenza e un primo tempo positivo, nel secondo tempo si sono verificati momenti di difficoltà che hanno portato alla sconfitta. Buongiorno ha evidenziato l’importanza di restare uniti e mantenere un atteggiamento positivo per affrontare le sfide future.
Il difensore del Napoli, Alessandro Buongiorno, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky dopo la sconfitta contro la Juventus « Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, fino a quando eravamo sull’1-0 tutto sommato nel secondo tempo eravamo in controllo, poi non siamo riusciti a difendere bene e abbiamo subito altri due gol. È un momento difficile ma tutti quanti stanno cercando di dare il massimo, di sacrificarsi. Siamo pochi, stiamo cercando di dare tutto, ognuno di noi. Siamo delusi per la sconfitta, ma stiamo dando il massimo». C’è rischio di perdere l’entusiasmo? «Il mister l’ha detto, dobbiamo tenere duro e rimanere uniti, cercare di avere spirito positivo quando andiamo a cercare di affrontare ogni partita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
