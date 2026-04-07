Henry fisico impressionante a 48 anni

Un’immagine condivisa sui social ha mostrato Thierry Henry, ex calciatore noto per aver militato nell’Arsenal, mentre si allena, apparendo più muscoloso rispetto al passato. A 48 anni, l’ex attaccante si presenta con un fisico in forma, che ha attirato l’attenzione di chi lo segue. La foto ha suscitato commenti tra i tifosi, che hanno commentato la sua presenza in palestra e il suo stato di forma attuale.

L'allenamento postato sui social da Thierry Henry, leggenda dell'Arsenal, che a 48 anni sfoggia un fisico più muscoloso di quando terrorizzava i difensori di Premier Lague. Ogg è un apprezzato opinionista televisivo, nonché allenatore (ha guidato la nazionale olimpica francese all'argento a Parigi 2024). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Henry, fisico impressionante a 48 anni Thierry Henry, fisico mostruoso a 48 anni: il suo metodo tra training in coppia e 3 semplici regoleA quasi cinquant’anni Thierry Henry continua a mostrare una condizione fisica che sorprende tifosi e addetti ai lavori. Alena Seredova e il cambiamento fisico a 48 anni: ecco come ha perso 16 chiliA 48 anni compiuti oggi Alena Seredova non rincorre più un’idea rigida di perfezione. Arsenal Legend Henry Reveals Insane Fitness at 48