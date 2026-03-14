A 48 anni, Thierry Henry si allena regolarmente con circuiti intensi e dedizione. La sua routine prevede un’ora di allenamento quotidiano, combinata con un metodo che include training in coppia e tre regole fondamentali: lavorare duro, mangiare bene e evitare lo zucchero. Questi elementi rappresentano il suo approccio per mantenere la forma e la performance.

A quasi cinquant’anni Thierry Henry continua a mostrare una condizione fisica che sorprende tifosi e addetti ai lavori. L’ex attaccante di Arsenal e Barcellona, oggi allenatore della nazionale olimpica francese Under 23, ha recentemente attirato l’attenzione condividendo sui social una sessione di allenamento particolarmente intensa. Nel video pubblicato su Instagram si allena insieme alla compagna Andrea Rajacic, impegnato in un circuito metabolico ad alta intensità mentre indossa un giubbotto zavorrato da 10 chilogrammi. Il risultato è un allenamento estremamente impegnativo che dimostra come la mentalità da atleta d’élite non lo abbia mai abbandonato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Thierry Henry, fisico mostruoso a 48 anni: il suo metodo tra training in coppia e 3 semplici regole

Articoli correlati

Leggi anche: L'attrice e top model Elizabeth Hurley, con il suo fisico incredibilmente tonico e scolpito, ricorda che la forma perfetta non ha età. I suoi (semplici) segreti

Thierry Henry in TV: “Rimango educato perché siamo in diretta e voglio mantenere il mio lavoro”Thierry Henry si è espresso in maniera durissima in diretta TV sull'episodio della sospensione di Benfica-Real Madrid per l'attivazione del...