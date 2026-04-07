Helena Prestes, nota per la sua partecipazione al Grande Fratello, ha recentemente pubblicato un messaggio sui social in cui ha definito una situazione “grave e da studiare”. La concorrente ha ottenuto popolarità durante il reality, dove ha anche incontrato il suo partner. La sua dichiarazione ha attirato l’attenzione dei follower e dei media, che ora seguono con interesse gli sviluppi della vicenda.

Helena Prestes è stata tra le concorrenti più discusse del Grande Fratello dove ha trovato successo e l'amore. La modella influencer è solita aggiornata i suoi tanti fans con post e dirette social. Anche oggi 7 aprile, la donna ha deciso di fare una live nel suo profilo Tiktok dove ha oltre 60 mila utenti. In questa circostanza, la compagna di Javier Martinez ha dato alcuni aggiornamenti della sua vita mentre faceva colazione all'interno di un hotel di Monte Carlo, dove si trova per lavoro. In particolare, Helena Prestes ci ha tenuto a rispondere a chi le inondava di commenti in merito alle delle vecchie dinamiche del Grande Fratello dov'era stata tra le assolute protagoniste. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Helena Prestes sbotta sui social: “E’ grave e da studiare”, c’entra il Grande Fratello

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