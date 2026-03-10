Tra i programmi che torneranno tra pochi giorni su Canale 5 c’è il Grande Fratello Vip. Helena Prestes ha pubblicato una frecciatina sui social, senza entrare nei dettagli, lasciando intendere di avere qualcosa da dire sul reality. La sua pubblicazione ha attirato l’attenzione degli utenti, che hanno commentato e condiviso l’episodio sui propri profili. La questione ha suscitato curiosità tra i follower della influencer.

Tra i programmi che torneranno tra pochi giorni sui teleschermi di Canale 5 vi è il Grande Fratello Vip. La nuova edizione vedrà il ritorno di Ilary Blasi che dopo otto anni ha deciso di riprendere le redini del reality show. L'ex moglie di Francesco Totti sarà affiancata da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, le quali saranno chiamate a commentare le vicende dei concorrenti nella Casa. L'annuncio delle due opinioniste ha scatenato la reazione da parte del popolo della rete. In particolare, un utente su X ha scritto il seguente commento; "non vi perdonerò mai per non averla chiamata come opinionista", facendo riferimento alla scelta degli autori del Grande Fratello Vip di non chiamare Stefania Orlando come commentatrice. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Helena Prestes, frecciatina social contro il Grande Fratello Vip: svelato il motivo

