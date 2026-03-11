Helena Prestes torna ospite di Verissimo | ecco quando e perché

Helena Prestes sarà ospite di Verissimo in una puntata che andrà in onda prossimamente. L’influencer brasiliana ha annunciato il suo ritorno in televisione senza specificare i motivi dell’apparizione. La partecipazione è prevista in una delle prossime settimane, attirando l’attenzione dei fan italiani e dei telespettatori del programma. La sua presenza in tv è stata confermata attraverso comunicazioni ufficiali.

Helena Prestes continua a tenere alta l'attenzione del pubblico italiano. L'influencer brasiliana tornerà molto presto in televisione. La compagna di Javier Martinez sarà ospite nuovamente di Verissimo, il salotto televisivo condotto da Silvia Toffanin ogni sabato e domenica sulle reti Mediaset. I canali social del programma hanno annunciato l'ospitata della 35enne di San Paolo con un post nei loro profili. Helena Prestes è attesa nel programma il prossimo sabato 14 marzo a partire dalle ore 15:30 sui teleschermi di Canale 5. Durante l'ospitata, la donna tornerà a parlare del padre, venuto a mancare poco tempo fa in seguito all'aggravarsi delle sue condizioni di salute. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

