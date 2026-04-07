Happy Holidays su RaiPlay il dramma che ha stupito la Biennale di Venezia

È il vincitore nella sezione Orizzonti per la Miglior Sceneggiatura all’81esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica – Biennale di Venezia, è un’opera intensa e contemporanea che intreccia storie familiari, ambientate nella città di Haifa, ed è il secondo film di un regista candidato al premio Oscar con la pellicola di debutto. RaiPlay annuncia l’arrivo di Happy Holidays, il film scritto e diretto da Scandar Copti e ambientato nella città palestinese di Haifa. “L’idea di questo film - racconta Copti - nasce da una conversazione ascoltata casualmente in gioventù, che ha rivelato quanto profondamente radicati siano nelle persone certi valori sociali e culturali. 🔗 Leggi su Today.it

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