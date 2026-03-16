Durante gli Oscar 2026, la cerimonia ha visto la presenza di una riunione Marvel molto attesa, accompagnata però da un dettaglio inaspettato che ha sorpreso tutti. La serata non si è limitata ai tradizionali premi e discorsi, ma ha offerto anche alcuni momenti ironici che hanno suscitato il sorriso tra il pubblico presente e davanti agli schermi.

La cerimonia degli Academy Awards 2026 non ha regalato solo premi e discorsi ufficiali, ma anche momenti di ironia che hanno fatto sorridere il pubblico. Tra i più commentati c’è stato lo scambio sul palco tra Chris Evans e Robert Downey Jr., due volti storici del Marvel Cinematic Universe, che si sono ritrovati insieme davanti alla platea per presentare i premi dedicati alla miglior sceneggiatura adattata e alla miglior sceneggiatura originale. Per i fan Marvel è stato un momento particolarmente significativo, visto che i due attori non apparivano insieme nello stesso progetto della saga dal 2019, anno di uscita di Avengers: Endgame. La... 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Agli Oscar 2026 la Riunione Marvel che tutti aspettavano ma con uno strano regalo che ha stupito tutti

Articoli correlati

Riccardo Lorello, il bronzo olimpico in casa a Rho: chi è il pattinatore che ha stupito tutti ai Giochi Milano-Cortina 2026Il ghiaccio di Rho Fiera si tinge d’azzurro e regala all’Italia un’altra medaglia nella giornata olimpica.

Giovanni Franzoni, con Matteo Franzoso dentro di sé, oggi è diventato quello che tutti aspettavanoGiovanni Franzoni vince l'argento olimpico sulla Stelvio e lo fa anche per "l'altro Franz", Matteo Franzoso, scomparso a settembre scorso.

Altri aggiornamenti su Agli Oscar

Temi più discussi: Nomination Oscar 2026, tutti i film candidati e gli attori in corsa per la statuetta; Guida agli Oscar 2026: dove vedere tutti i film candidati; Da Frankenstein a F1: tutti i film candidati agli Oscar 2026; Dove vedere i 10 film candidati agli Oscar 2026: i titoli con le nostre recensioni (in attesa di scoprire i vincitori).

Mikey Madison torna agli Oscar 2026, con l'abito Dior rosso sanguigno è la reginetta horror della Gen ZMikey Madison è agli Oscar 2026 dopo la vittoria come protagonista di Anora nel 2025. Il look si ispira al suo nuovo progetto: l'adattamento horror A24 della Maschera della Morte Rossa di Poe ... vogue.it

Oscar 2026 in diretta: i vincitoriCon 16 nomination, I peccatori è il film con il maggior numero di candidature tra tutti i contendenti agli Oscar 2026, ma i trionfi di Una battaglia dopo l’altra nella stagione dei premi rendono il fi ... vanityfair.it

comingsoon.it. 56ca$h · AS LONG AS IM WITH YOU, IVE GOT A SMILE ON MY FACE. #JacobElordi che porta sua mamma agli Oscar con lui Non stiamo piangendo, voi state piangendo! #oscar2026 #oscarnight #frankenstein #academyaward facebook

Mikey Madison è agli Oscar 2026 dopo la vittoria come protagonista di Anora nel 2025. Il look si ispira al suo nuovo progetto: l'adattamento horror A24 della Maschera della Morte Rossa di Poe x.com