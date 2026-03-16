Agli Oscar 2026 la Riunione Marvel che tutti aspettavano ma con uno strano regalo che ha stupito tutti
Durante gli Oscar 2026, la cerimonia ha visto la presenza di una riunione Marvel molto attesa, accompagnata però da un dettaglio inaspettato che ha sorpreso tutti. La serata non si è limitata ai tradizionali premi e discorsi, ma ha offerto anche alcuni momenti ironici che hanno suscitato il sorriso tra il pubblico presente e davanti agli schermi.
La cerimonia degli Academy Awards 2026 non ha regalato solo premi e discorsi ufficiali, ma anche momenti di ironia che hanno fatto sorridere il pubblico. Tra i più commentati c’è stato lo scambio sul palco tra Chris Evans e Robert Downey Jr., due volti storici del Marvel Cinematic Universe, che si sono ritrovati insieme davanti alla platea per presentare i premi dedicati alla miglior sceneggiatura adattata e alla miglior sceneggiatura originale. Per i fan Marvel è stato un momento particolarmente significativo, visto che i due attori non apparivano insieme nello stesso progetto della saga dal 2019, anno di uscita di Avengers: Endgame. La... 🔗 Leggi su Screenworld.it
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