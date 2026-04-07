Happy City Index 2026 | Messina entra nella graduatoria globale ma resta lontana dai modelli europei

L’Happy City Index 2026 ha incluso anche una città italiana tra le 251 analizzate a livello globale. La graduatoria si basa su un procedimento di selezione che coinvolge più di tre passaggi, senza essere una classifica aperta a tutte le città del mondo. La città italiana si colloca lontano dai modelli europei, ma rimane tra quelle valutate nel rapporto. La ricerca si concentra sull’analisi di caratteristiche e condizioni delle città considerate.

Non è una classifica universale, né una gara a iscrizione libera. E forse è proprio da qui che bisogna partire per leggere con equilibrio il dato: l’Happy City Index 2026 prende in esame 251 città nel mondo, selezionate attraverso un percorso progressivo che parte da oltre 3.400 centri urbani. Dentro questa lista ristretta c’è anche Messina, che si colloca al 158esimo posto con un punteggio di 5749. Un risultato che non autorizza né entusiasmi fuori misura né bocciature senza appello. Piuttosto, una fotografia – parziale ma significativa – della qualità della vita urbana, costruita su dati e indicatori. I risultati della sesta edizione sono stati annunciati a Londra, nella sede del Parlamento britannico, al termine di quello che viene definito il più ampio studio internazionale sullo sviluppo urbano. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Lavatrici, frigoriferi, lampadine, tablet da smaltire: Palermo migliora ma resta lontana dagli obiettivi europeiLa Sicilia fa registrare una preoccupante flessione nella raccolta di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Tiro a segno, la magiara Veronika Major è oro nella pistola da 10 metri agli Europei. Vittoria Toffalini lontanaSi aprono a Yerevan, in Armenia, gli Europei da 10 metri 2026 di tiro a segno: la prima specialità individuale del programma è la prova della pistola...

Temi più discussi: Happy City Index 2026, Copenaghen è la città più felice del mondo; Città più felici del mondo, Copenaghen batte Finlandia. Ma la serenità resta un benefit per nordici; Svelate le città più felici del mondo secondo l’Happy City Index 2026: dove si vive con il sorriso; Happy City Index 2026: Messina entra nella graduatoria globale, ma resta lontana dai modelli europei.

Svelate le città più felici del mondo secondo l’Happy City Index 2026: dove si vive con il sorrisoL’Happy City Index ha svelato le città più felici del mondo e al primo posto si conferma la meta incoronata nel 2025, ma l’Italia delude: è fuori dalla top 50. siviaggia.it

Città più felici del mondo, Copenaghen batte Finlandia. Ma la serenità resta un benefit per nordiciSvelata la classifica dell’Happy City Index 2026 che premia ogni anno le città, al contrario del World Happiness Report, che classifica le nazioni: la ... repubblica.it

Happy City Index 2026, Copenaghen è la città più felice del mondo. Sul podio anche Helsinki e Ginevra. Male l'Italia: Bologna e Parma, uniche città tra le prime 80 posizioni, sono rispettivamente al 73esimo e al 77esimo posto. x.com

Anche quest’anno Copenaghen è la città più felice al mondo. A decretarlo è, come sempre, l’Happy City Index – da non confondere con il World Happiness Report delle Nazioni Unite, che invece valuta gli Stati e vede la Finlandia al primo posto. Stilato dall’en - facebook.com facebook