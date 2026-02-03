Uil Napoli tra le dieci città italiane con la Tari più alta nel 2025
Napoli si piazza tra le dieci città italiane con le tariffe sui rifiuti più alte nel 2025. La Uil ha reso noto che il costo della Tari nella città partenopea è tra i più elevati del Paese. I cittadini sono chiamati a pagare di più rispetto ad altre grandi città, mentre le polemiche sulla gestione dei rifiuti continuano.
Tempo di lettura: < 1 minuto La città di Napoli è tra i primi dieci capoluoghi di provincia dove la Tari (la tassa sui rifiuti) costa di più. È quanto emerge da uno studio svolto dal Servizio stato sociale, politiche fiscali e previdenziali, immigrazione della Uil, diretto dal segretario confederale Santo Biondo in merito al carico fiscale della Tari sui contribuenti italiani dal 2020 ad oggi. Pur piazzandosi al nono posto, a Napoli il costo medio della Tari è di 499 euro ben lontano dai 650 euro di Pisa che apre la classifica seguita da Brindisi e Pistoia. Nessuna delle cinque città capoluogo della Campania è nella lista dove si paga di meno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
