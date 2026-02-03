Napoli si piazza tra le dieci città italiane con le tariffe sui rifiuti più alte nel 2025. La Uil ha reso noto che il costo della Tari nella città partenopea è tra i più elevati del Paese. I cittadini sono chiamati a pagare di più rispetto ad altre grandi città, mentre le polemiche sulla gestione dei rifiuti continuano.

Tempo di lettura: < 1 minuto La città di Napoli è tra i primi dieci capoluoghi di provincia dove la Tari (la tassa sui rifiuti) costa di più. È quanto emerge da uno studio svolto dal Servizio stato sociale, politiche fiscali e previdenziali, immigrazione della Uil, diretto dal segretario confederale Santo Biondo in merito al carico fiscale della Tari sui contribuenti italiani dal 2020 ad oggi. Pur piazzandosi al nono posto, a Napoli il costo medio della Tari è di 499 euro ben lontano dai 650 euro di Pisa che apre la classifica seguita da Brindisi e Pistoia. Nessuna delle cinque città capoluogo della Campania è nella lista dove si paga di meno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Uil, Napoli tra le dieci città italiane con la Tari più alta nel 2025

La Tari a Messina si conferma tra le più basse d'Italia, secondo un confronto nazionale.

