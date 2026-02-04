Teatro Junior Teatrombria porta in scena una versione della fiaba di Hansel e Gretel

Domenica 8, alle 16, al Teatro De Micheli di Copparo, va in scena una versione di Hansel e Gretel firmata da Teatrombria. La compagnia porta in scena una fiaba che unisce fantasia e tecnica, catturando l’attenzione di grandi e piccini con uno spettacolo curato nei dettagli.

Domenica 8 (ore 16), al Teatro De Micheli di Copparo, va in scena la grande inventiva e perizia tecnica di ‘Teatrombria’ con la classica fiaba di Hansel e Gretel. Tutti gli spettacoli della rassegna sono a ingresso gratuito e adatti a tutti a partire dai tre anni di età.Iscriviti al canale.🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

