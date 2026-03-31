Un teatro itinerante nel bosco riporta in scena la storia di Hansel e Gretel, coinvolgendo i piccoli spettatori in un’esperienza immersiva. Durante lo spettacolo, i partecipanti seguono una figura misteriosa, raccolgono sassolini bianchi, trovano la casa della strega e scoprono aspetti legati ai propri sentimenti. L’evento si svolge in un ambiente naturale, offrendo un’esperienza diretta e interattiva.

Spettacolo itinerante nel bosco, un’esperienza di teatro immersivo da compiere in prima persona. Accompagnati da una misteriosa figura, i piccoli spettatori porteranno nelle tasche i sassolini bianchi, troveranno la casa della strega e scopriranno che la paura di affrontare i propri sentimenti è. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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Hansel e Gretel

Una selezione di notizie su Hansel e Gretel

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