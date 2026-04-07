Hai un giardino a Lecco? Da lunedì riparte il Green Truck | orari e fermate rione per rione

A partire da lunedì 13 aprile, il servizio Green Truck di Silea riprende le sue attività a Lecco, con un percorso settimanale nei quartieri alti della città. Ogni lunedì, il veicolo si fermerà nelle zone di Acquate, Bonacina, Laorca, Rancio e Santo Stefano, offrendo un punto di raccolta per il verde domestico. Le fermate saranno programmate lungo le strade che salgono verso questi quartieri.

Ogni settimana, da Acquate a Chiuso, il mezzo itinerante di Silea porta il ritiro di sfalci e potature fin sotto casa – e i giardini della città tirano un sospiro di sollievo. Da lunedì 13 aprile il verde domestico di Lecco torna ad avere un posto dove andare. Il green truck di Silea riprende il suo giro settimanale tra i rioni alti della città: il mezzo ogni lunedì si arrampicherà lungo le strade che salgono verso Acquate, Bonacina, Laorca, Rancio, Santo Stefano, Chiuso intercettando il rifiuto ‘green’ direttamente nei quartieri. Il calendario seguirà una rotazione bisettimanale confermata fino a ottobre. Ogni primo e terzo lunedì del mese il mezzo sosterà in via Don G. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Leggi anche: Lecco, al via il restyling dei quartieri: “Non solo grandi opere, ogni rione merita attenzione”

Foggia, cassonetti della spazzatura in fiamme da Rione Martucci a Macchia GiallaSul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Foggia che hanno spento i vari incendi, bonificando e...