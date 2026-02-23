Tre gatti uccisi e altri quattro torturati | indagato medico brindisino

Un medico brindisino di 50 anni è sotto indagine dopo aver ucciso tre gatti e tentato di ucciderne altri quattro. Le prove raccolte mostrano che l’uomo avrebbe torturato e maltrattato gli animali tra il dicembre scorso e gennaio. La procura ha concluso le indagini preliminari e ora valuterà come procedere. I dettagli delle violenze sono stati confermati da testimoni e da alcune testimonianze raccolte sul campo.

Dopo perquisizione domiciliare, sequestrata una gabbia trappola, un bastone e un girabacchino, presumibilmente utilizzati per catturare e tentare di colpire gli animali BRINDISI - Maltrattamenti, uccisione di tre gatti e tentativi di uccisione per altri quattro. Il 22 gennaio, la Procura della Repubblica di Brindisi ha emesso l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di un brindisino cinquantenne, accusato di aver commesso tali crimini tra il 2023 e il 2025. Le indagini sono state condotte dalla Squadra Mobile della questura di Brindisi, coordinata dal vice questore Giorgio Grasso, sotto il coordinamento della Procura. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Tre gatti uccisi e altri quattro torturati a Brindisi: indagato medico brindisinoUn medico brindisino di 50 anni è sotto indagine dopo aver ucciso tre gatti e torturato altri quattro, provocando il dolore dei proprietari degli animali.

