Gutteridge presenta la nuova Cerimonia | Marrakech diventa il palcoscenico dell’eleganza sartoriale estiva

Gutteridge ha presentato la collezione Cerimonia SS24, una linea di abbigliamento estiva caratterizzata da tessuti come lino e cotone, con tonalità ispirate ai colori del deserto. La campagna pubblicitaria è stata girata a Marrakech, sfruttando lo sfondo della città per mettere in risalto dettagli sartoriali napoletani e un’estetica elegante. La collezione si rivolge a chi cerca uno stile raffinato e fresco per la stagione calda.

Gutteridge lancia la collezione Cerimonia SS24: lino, cotone, colori del deserto e sartorialità napoletana in una campagna ambientata a Marrakech. Per la nuova stagione, Gutteridge firma un viaggio estetico e sensoriale che conduce l’uomo contemporaneo tra le dune del deserto e le architetture senza tempo del Nord Africa. La collezione Cerimonia si ispira infatti alle atmosfere di Marrakech, set d’eccezione della campagna estiva: una città dove la luce calda del tramonto, i vicoli ocra e l’energia del paesaggio diventano cornice naturale di una linea che celebra l’eleganza rilassata e la tradizione sartoriale napoletana. La giacca come protagonista assoluta. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Gutteridge presenta la nuova Cerimonia: Marrakech diventa il palcoscenico dell’eleganza sartoriale estiva Gutteridge lancia la nuova maglieria estiva 2026Gutteridge presenta la nuova maglieria estiva da uomo: tessuti premium, silhouette contemporanee e palette di tendenza per un’eleganza raffinata e... Gutteridge presenta la collezione Primavera–Estate 2026La SS26 di Gutteridge unisce tradizione sartoriale, ricerca nei materiali e nuove cromie per un menswear moderno, raffinato e funzionale La... Argomenti più discussi: Gutteridge presenta la nuova collezione di maglieria: eleganza casual per l’estate 2026; Gutteridge presenta la nuova collezione cerimonia da uomo; Gutteridge – collezione cerimonia tra eleganza sartoriale e fascino di Marrakech; Romeo Gigli Eyewear: estensione naturale del linguaggio del brand con occhiali da vista e da sole in unica visione coerente. GUTTERIDGE, storico marchio di abbigliamento maschile parte del Gruppo Capri, annuncia la riapertura della sua boutique di Capri, uno degli indirizzi più iconici dello shopping sull’isola, dove stile, tradizione e atmosfera mediterranea si incontrano. Situato i - facebook.com facebook