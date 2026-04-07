Gutteridge presenta la nuova Cerimonia | Marrakech diventa il palcoscenico dell’eleganza sartoriale estiva

Da lopinionista.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gutteridge ha presentato la collezione Cerimonia SS24, una linea di abbigliamento estiva caratterizzata da tessuti come lino e cotone, con tonalità ispirate ai colori del deserto. La campagna pubblicitaria è stata girata a Marrakech, sfruttando lo sfondo della città per mettere in risalto dettagli sartoriali napoletani e un’estetica elegante. La collezione si rivolge a chi cerca uno stile raffinato e fresco per la stagione calda.

Gutteridge lancia la collezione Cerimonia SS24: lino, cotone, colori del deserto e sartorialità napoletana in una campagna ambientata a Marrakech. Per la nuova stagione, Gutteridge firma un viaggio estetico e sensoriale che conduce l’uomo contemporaneo tra le dune del deserto e le architetture senza tempo del Nord Africa. La collezione Cerimonia si ispira infatti alle atmosfere di Marrakech, set d’eccezione della campagna estiva: una città dove la luce calda del tramonto, i vicoli ocra e l’energia del paesaggio diventano cornice naturale di una linea che celebra l’eleganza rilassata e la tradizione sartoriale napoletana. La giacca come protagonista assoluta. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

gutteridge presenta la nuova cerimonia marrakech diventa il palcoscenico dell8217eleganza sartoriale estiva
© Lopinionista.it - Gutteridge presenta la nuova Cerimonia: Marrakech diventa il palcoscenico dell’eleganza sartoriale estiva

Gutteridge lancia la nuova maglieria estiva 2026Gutteridge presenta la nuova maglieria estiva da uomo: tessuti premium, silhouette contemporanee e palette di tendenza per un’eleganza raffinata e...

Gutteridge presenta la collezione Primavera–Estate 2026La SS26 di Gutteridge unisce tradizione sartoriale, ricerca nei materiali e nuove cromie per un menswear moderno, raffinato e funzionale La...

Argomenti più discussi: Gutteridge presenta la nuova collezione di maglieria: eleganza casual per l’estate 2026; Gutteridge presenta la nuova collezione cerimonia da uomo; Gutteridge – collezione cerimonia tra eleganza sartoriale e fascino di Marrakech; Romeo Gigli Eyewear: estensione naturale del linguaggio del brand con occhiali da vista e da sole in unica visione coerente.

Esplora notizie e video correlati all’argomento.