Gutteridge lancia la nuova maglieria estiva 2026

Gutteridge ha svelato la sua collezione di maglieria estiva per uomo 2026, caratterizzata da tessuti di alta qualità, design moderni e colori alla moda. La linea include capi pensati per offrire un equilibrio tra stile e comodità, con silhouette aggiornate e materiali selezionati. La presentazione si è svolta recentemente, puntando su un’estetica fresca e sofisticata.

Gutteridge presenta la nuova maglieria estiva da uomo: tessuti premium, silhouette contemporanee e palette di tendenza per un’eleganza raffinata e confortevole. Silhouette contemporanee, materiali ricercati e una palette cromatica studiata per interpretare al meglio la stagione calda. È questa la cifra stilistica della nuova maglieria estiva firmata Gutteridge, brand di punta del Gruppo Capri, che amplia la propria proposta con capi pensati per l’uomo moderno, attento allo stile ma desideroso di comfort. La collezione punta su tessuti premium – dal cotone extrafine alle miscele cotone-seta, fino ai dettagli traforati – che garantiscono leggerezza e traspirabilità anche nelle giornate più calde. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Gutteridge lancia la nuova maglieria estiva 2026 Articoli correlati Gutteridge presenta la collezione Primavera–Estate 2026La SS26 di Gutteridge unisce tradizione sartoriale, ricerca nei materiali e nuove cromie per un menswear moderno, raffinato e funzionale La... BeaLive Festival: Cantù si conferma location estiva 2026, Daniele Atlante guida la nuova edizione.BeaLive Ritorna a Cantù: Piazza Garibaldi Confermata per l’Estate 2026 Cantù si prepara a riaccogliere il BeaLive Festival a luglio 2026, con la... Contenuti e approfondimenti su Gutteridge lancia Nuova Lancia Gamma 2026, il SUV/crossover sta arrivando: prezzi, motori e data d'uscitaSta per arrivare sul mercato la nuova Lancia Gamma 2026, il nuovo SUV/crossover del brand torinese: vi sveliamo tutto quello che c'è da sapere. auto.everyeye.it Nuova Lancia Gamma 2026: ecco come sarà. Arriva in estateLancia Gamma: l'ammiraglia del brand italiano, con tecnologia francese, arriverà già in estate 2026. Ecco le info ... ilgiornaledigitale.it