Gourmantico 2026 al via la terza edizione Tutti gli chef e i ristoranti che aderiscono
Gourmantico 2026 inaugura la sua terza edizione a Bergamo, coinvolgendo chef e ristoranti che valorizzano la cucina lombarda. Un percorso che mette in luce le eccellenze del territorio attraverso piatti di qualità, un servizio curato e una proposta culinaria d'autore. Un’occasione per scoprire la ricchezza gastronomica della regione in un evento dedicato agli appassionati di buona cucina e tradizione locale.
Bergamo – Un viaggio corale che racconta il territorio lombardo attraverso il gusto, l’eccellenza del servizio e la forza evocativa della cucina d’autore. Parliamo della terza edizione di Gourmantico in programma dal 12 gennaio al 2 aprile 2026. L'appuntamento dedicato all'alta ristorazione e alla valorizzazione della cultura enogastronomica locale è promosso dall'Associazione Culturale Enogastronomica "Insieme". "Siamo felici di essere arrivati alla terza edizione e che l’associazione stia crescendo anche per i soci membri della nostra associazione - afferma Camillo Rota, Antica Osteria de Camelì e presidente Associazione Insieme - questo dimostra l’impegno di tutti nella promozione della cucina italiana di qualità patrimonio dell’umanità". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
