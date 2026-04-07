Il ministro della Difesa ha espresso critiche rivolte alla sinistra, definendo il loro atteggiamento sulla guerra come infantile e ridicolo. Ha commentato che Hiroshima, invece di insegnare qualcosa, sembra essere stata ignorata o fraintesa. Con tono amaro, ha affermato di essere preoccupato per la situazione attuale, sottolineando la sua opinione sulla mancanza di insegnamenti dal passato.

"Hiroshima non ci ha insegnato nulla". A dirlo, con amarezza, è Guido Crosetto. Il ministro della Difesa non può che dirsi preoccupato per la situazione che stiamo vivendo. "Io spero che tutti si rendano conto. È una situazione che non ha precedenti nella storia dei decenni recenti. C'è una somma di criticità che si accumula e si autoalimenta, sempre più difficile da risolvere. E questo pone chi ha voglia di ragionare di fronte alla grande debolezza del multilateralismo, che non ha saputo prendere lezioni da quanto era accaduto nel secolo scorso e non ha consolidato gli anticorpi per ciò che stiamo vivendo ora". Il timore? "Che ciò che già è drammatico possa precipitare ancor di più. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Guido Crosetto, lezione alla sinistra: "Sulla guerra un atteggiamento infantile e ridicolo"

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Sigonella, Guido Crosetto zittisce la sinistra: "Nessun raffreddamento o tensione, non è cambiato nulla""Qualcuno sta cercando di far passare il messaggio che l'Italia avrebbe deciso di sospendere l'uso delle basi agli assetti Usa.

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Il ministro Guido Crosetto dice che non dorme la notte a causa della guerraIl ministro della Difesa Guido Crosetto ha raccontato a Repubblica che non riesce a dormire la notte, «e non per il referendum» sulla riforma della magistratura, che il governo ha perso, bensì per la ... ilpost.it

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Il ministro della Difesa, #GuidoCrosetto, si dice preoccupato per la #guerra e plaude alla missione di #GiorgiaMeloni nel Golfo. Da qui la lezione alla #sinistra che l'ha definita "inutile" - facebook.com facebook

Guido Crosetto, ministro della Difesa, parla della guerra in Iran in un'intervista esclusiva al quotidiano Il Corriere della Sera. x.com