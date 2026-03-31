Il ministro della difesa ha dichiarato che non ci sono stati cambiamenti nelle relazioni tra Italia e Stati Uniti riguardo alle basi militari di Sigonella. Ha precisato che non si è verificato alcun raffreddamento o tensione e che non ci sono state decisioni di sospendere l'utilizzo delle strutture militari italiane per gli assetti americani. Alcuni avevano ipotizzato una possibile modifica in questo ambito, ma il ministro ha smentito tali voci.

"Qualcuno sta cercando di far passare il messaggio che l'Italia avrebbe deciso di sospendere l'uso delle basi agli assetti Usa. Cosa semplicemente falsa, perché le basi sono attive, in uso e nulla è cambiato": lo scrive su X Guido Crosetto in merito a Sigonella. Il ministro della Difesa ricorda che "il Governo continua a fare ciò che hanno sempre fatto tutti i Governi italiani in totale aderenza agli impegni presi in Parlamento e alla linea ribadita anche in Consiglio supremo di Difesa in continuità con tutti i precedenti Consigli, nei decenni". "Gli accordi internazionali - prosegue - disciplinano e distinguono con chiarezza ciò che. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sigonella, Guido Crosetto zittisce la sinistra: "Nessun raffreddamento o tensione, non è cambiato nulla"

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