In un’intervista recente, un ministro ha dichiarato di aver trascorso due notti insonni, non a causa di un referendum, ma per via delle preoccupazioni legate alla guerra in corso. Ha riferito di vivere questa situazione in modo continuo, dedicando ogni momento alle possibili conseguenze del conflitto. La sua testimonianza mette in evidenza il peso emotivo e le responsabilità di chi si confronta con una crisi di questa portata.

« Due notti fa non ho dormito. E non per il referendum. Vivo questa guerra e le sue possibili conseguenze ventiquattr’ore al giorno ». Così il ministro della Difesa Guido Crosetto in un’intervista a Repubblica, spiegando la pressione costante cui è sottoposto per via delle tensioni internazionali e delle possibili ripercussioni sull’Italia. Il ministro ha sottolineato quanto le crisi globali stiano incidendo sulla vita quotidiana e sull’economia, respingendo al contempo le speculazioni legate a presunti contraccolpi interni al governo. Leggi anche: Israele-Iran, Crosetto: “Guerra più pericolosa, può allargarsi più facilmente” La difesa dell’alleanza con gli Usa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guido Crosetto: “Sono costretto a sapere cose sulla guerra che non mi fanno più dormire”

Articoli correlati

Crosetto choc sull'Iran: "Costretto a sapere cose che non mi fanno dormire"Il ministro della Difesa Guido Crosetto, dopo la sconfitta del governo al referendum, in un'intervista pubblicata oggi su Repubblica ha negato la...

“Cose che non mi fanno dormire”. Guerra, la confessione di Guido CrosettoIl clima internazionale continua a pesare come un macigno sulle scelte politiche e strategiche dell’Italia, e tra le voci più nette che si levano dal...

Crosetto sul referendum: Non è una sconfitta del governo, ma della giustizia

Contenuti utili per approfondire Guido Crosetto

Temi più discussi: Guido Crosetto. No al voto e a tutti dico: tenetevi stretta Meloni, è rara una persona così; Crosetto: No al voto anticipato finché c’è questa guerra. Archiviamo il referendum; Crosetto: Voto anticipato? Lo escludo. Ma l’Iran mi toglie il sonno; Taglio accise, Schlein gela Meloni: Spot elettorale a 3 giorni dal referendum. Ma la premier non ci sta.

Guido Crosetto: Sono costretto a sapere cose sulla guerra che non mi fanno più dormire«Due notti fa non ho dormito. E non per il referendum. Vivo questa guerra e le sue possibili conseguenze ventiquattr'ore al giorno». Così il ministro della ... thesocialpost.it

Guido Crosetto. No al voto e a tutti dico: tenetevi stretta Meloni, è rara una persona cosìIl ministro della Difesa va oltre la sconfitta al referendum parlando su Repubblica: Il nostro è un Paese che si unisce più facilmente ... huffingtonpost.it

"Nelle ultime settimane sembra che esista un solo cattivo e che l'Iran sia un Lussemburgo con meno pioggia" (Guido Crosetto a Rep.) x.com

la Repubblica. . “Due notti fa non ho dormito. E non per il referendum”. Ministro Guido Crosetto, il conflitto in Iran tiene svegli, ma il governo ha subito un’enorme sconfitta al referendum. È finita la luna di miele “Vivo questa guerra e le sue possibili conseguen - facebook.com facebook