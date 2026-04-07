Una donna, risultata positiva all'alcol test, ha travolto due pedoni mentre attraversavano sulle strisce e si è allontanata senza fermarsi. L'incidente è avvenuto in una strada trafficata e sono intervenuti i soccorsi. I due giovani coinvolti sono stati trasportati in ospedale, uno con ferite serie. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Un’ubriaca al volante che ha travolto due ragazzi sulle strisce pedonali e non si è fermata a prestare soccorso. E un diciassettenne finito con la moto contro un muro, ricoverato in condizioni gravissime. A Dalmine poteva avere conseguenze ben più gravi l’ incidente stradale avvenuto l’altro pomeriggio a Dalmine lungo la Provinciale 525, all’altezza dell’intersezione con via Vailetta. Due ragazzi, entrambi di diciassette anni, stavano attraversando la carreggiata sulle strisce quando sono stati travolti da una Lancia Y condotta da una quarantenne. Dopo l’impatto la conducente non si è fermata a prestare soccorso ai due ragazzi – feriti in modo lieve – e ha proseguendo la marcia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Guida ubriaca. Travolge pedoni e non si ferma

Solo un romano su dieci si ferma prima delle strisce per far attraversare i pedoniFermarsi in prossimità delle strisce pedonali è un optional: molte meglio dribblare il pedone o passare direttamente senza curarsi di niente e...

Travolge un ragazzo e non si ferma. Poco dopo si presenta dai Vigili UrbaniHa investito un giovane di 24 anni e poi si è allontanato dal luogo dell’incidente senza prestare i soccorsi.

ALLA GUIDA UBRIACO CON UNA KATANA E UN TIRAPUGNI: DENUNCIATO UN 23ENNE | 14/11/2025