Solo un romano su dieci si ferma prima delle strisce per far attraversare i pedoni

Nel contesto urbano di Roma, solo un romano su dieci si ferma prima delle strisce pedonali per far attraversare i pedoni. Spesso, l’attraversamento avviene senza attenzione o rispetto per le norme, con molti che preferiscono evitare di fermarsi o passare senza preoccuparsi di chi attraversa. Questa abitudine riflette una realtà complessa, in cui la sicurezza e il rispetto delle regole si scontrano con pratiche consolidate e comportamenti diffusi in città.

Fermarsi in prossimità delle strisce pedonali è un optional: molte meglio dribblare il pedone o passare direttamente senza curarsi di niente e nessuno. A Roma, solo un automobilista ogni dieci si ferma per far attraversare i pedoni, i quali rischiano costantemente la loro vita, anche sulle strisce. La rivista specializzata sui motori Quattroruote, lo scorso 4 dicembre, ha effettuato un test su via Appia Nuova, all’altezza del civico 119, a due passi da piazza Re di Roma. Per 6 ore, dalle 8 alle 14, è stato monitorato il traffico e, soprattutto, l’atteggiamento degli automobilisti. Sono state osservate circa 6mila automobili e i risultati emersi sono, per certi versi sconvolgenti.🔗 Leggi su Romatoday.it

