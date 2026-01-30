Travolge un ragazzo e non si ferma Poco dopo si presenta dai Vigili Urbani
Un giovane di 24 anni è stato investito questa mattina e il conducente non si è fermato. Dopo averlo investito, è scappato via. Solo poco dopo si è presentato dai Vigili Urbani, lasciando intendere di essere il responsabile. La polizia ora indaga per ricostruire l’accaduto.
Ha investito un giovane di 24 anni e poi si è allontanato dal luogo dell’incidente senza prestare i soccorsi. Poco dopo, però, si sarebbe presentato al comando dei Vigili Urbani. Il grave incidente è avvenuto in viale Cannata, nel rione Paolo VI di Taranto. La vittima è un ragazzo tarantino di 24 anni che, stando a quanto si è appreso, stava attraversando la strada nei pressi di una rotatoria, quando è stato travolto da una vettura. Il conducente dell’auto invece di fermarsi a prestare soccorso, si sarebbe allontanato. Poco dopo, però, si sarebbe presentato al comando della Polizia Locale. I soccorsi Dopo l’allarme sul posto sono sopraggiunte le pattuglie della Polizia Locale, della Polizia di Stato e dei Carabinieri, oltre all’ambulanza del 118. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
