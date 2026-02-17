L’Unicef ha annunciato che in quattro anni di guerra in Ucraina un terzo dei bambini è stato costretto a lasciare le proprie case. La causa è il conflitto che ha distrutto molte città e provocato profonde ferite nelle famiglie. Tra le vittime, ci sono oltre 3.200 minori rimasti uccisi o feriti, mentre più di 2,5 milioni di bambini sono stati costretti a cercare rifugio altrove.

Oltre 3.200 sono rimasti uccisi o feriti. Più di 2,5 milioni – un terzo de totale – sono stati sfollati. A quattro anni dal 24 febbraio 2022, quando le forze armate russe invasero il paese, l’ Unicef ha fatto il punto sulla situazione dei bambini in Ucraina. Nel suo ultimo report il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia precisa che i dati includono oltre 791.000 bimbi all’interno dell’Ucraina e quasi 1.798.900 che vivono come rifugiati al di fuori del Paese. “Milioni di bambini e famiglie sono fuggiti dalle loro case in cerca di sicurezza, e 1 bambino su 3 è ancora sfollato a quattro anni dall’inizio di questa guerra implacabile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, Unicef: “In 4 anni di guerra sfollato un terzo dei bambini. Oltre 3.200 sono stati uccisi o feriti”

UNICEF/Ucraina: +11% delle vittime tra i bambini verificate nel corso del 2025, almeno 92 bambini uccisi e 652 feriti Nel 2025, le vittime tra i bambini in Ucraina sono aumentate dell’11%, con almeno 92 bambini uccisi e 652 feriti.

Quanti generali russi sono stati uccisi dall’inizio della guerra in UcrainaQuesta mattina, a Mosca, un colpo di pistola ha ferito gravemente Vladimir Alekseyev, il tenente generale e numero due dell’intelligence militare russa, il Gru.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.