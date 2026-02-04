Attacco israeliano a Gaza | nove vittime tre bambini tra i morti secondo fonti locali

La notte tra lunedì e martedì si è trasformata in un inferno a Gaza. L’esercito israeliano ha lanciato una serie di raid aerei e bombardamenti d’artiglieria che hanno causato la morte di nove persone, tra cui tre bambini. Le fonti locali parlano di un’operazione che ha colpito duramente la Striscia, senza ancora ufficializzare i motivi o le cause precise. La situazione resta tesa e si aggrava di ora in ora.

Nella notte tra lunedì e martedì, la Striscia di Gaza è stata scossa da una serie di raid aerei e bombardamenti d'artiglieria che hanno fatto nove vittime, tra cui tre minori, secondo quanto riferito dai media locali. Gli attacchi, concentrati soprattutto nel nord della penisola, hanno colpito i quartieri di Tuffah e Zeitoun, a est di Gaza City, e la zona di Khan Younis, nel sud dell'enclave. A Tuffah, un bombardamento con carri armati ha ucciso tre persone, tra cui due ragazzi di 16 e 12 anni, secondo il *Times of Israel*. A Zeitoun, un'altra esplosione ha spazzato via un intero nucleo familiare: tra le vittime, un bambino di appena cinque mesi.

