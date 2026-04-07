Guerra Iran Crosetto alla Camera | Il nostro Paese ha bisogno di unità – Il video

Durante una seduta alla Camera, il ministro della Difesa ha affermato che il paese ha bisogno di unità in un momento difficile. Ha ribadito che non si devono mettere in discussione alcune decisioni, sottolineando l'importanza di mantenere coesione in un periodo di crisi. La dichiarazione è avvenuta nel contesto delle tensioni legate alla guerra in Iran, come riportato dall'Agenzia Vista.

(Agenzia Vista) Roma, 07 aprile 2026 "Perché lo ripeto, in quest'aula voglio che sia chiaro: non è una cosa su cui mettere in discussione, in un periodo come questo. Questo Paese ha bisogno di unità, almeno nel settore più difficile che stiamo affrontando, che è quello di difendere di fronte a quella — scusatemi se l'ho definita così oggi — a una follia che sembra aver preso il mondo, in cui la ricerca di armi sempre più sofisticate, la ricerca della bomba atomica per dirimere le controversie internazionali, la volontà di distruggere altre nazioni — come quella che l'Iran ha più volte manifestato nei confronti di Israele — sono all'ordine del giorno", così il ministro della Difesa Guido Crosetto alla Camera per l'informativa sull'utilizzo delle basi italiane da parte degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Open.online

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