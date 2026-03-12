Crosetto arriva alla Camera per discussione su crisi Iran poi parla con Meloni tra banchi Governo – Il video

Il Ministro della Difesa arriva alla Camera per partecipare alla discussione sulla crisi in Iran, poi si intrattiene con la Premier tra i banchi del Governo. La riunione si svolge in vista del Consiglio dell'Unione Europea, e l'attenzione si concentra sulle questioni relative alla situazione internazionale. L'evento si è svolto il 12 marzo 2026 a Roma.

«Chi è quel cogl** che continua a urlare?». La Russa dimentica il microfono acceso e insulta il senatore – Il video Giorgia Meloni al Parlamento: «L’Italia non è in guerra, disponibile a tavolo con l’opposizione». La replica: «È succube di Trump» «Sì mi ha chiamato», Sal Da Vinci e la telefonata di Giorgia Meloni. La sua verità sul referendum e “Per sempre sì”: che cosa si sono detti «Meloni ha telefonato a Sal Da Vinci», la premier su “Per sempre sì” prima del referendum: «È un bel regalo». L’idea per i comizi Nicola Gratteri tira in ballo anche Sal Da Vinci: «Ma lui voterà No». La frase in Tv scatena le polemiche: «Basta fake news» – Il video 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Comunicazioni di Crosetto e Tajani alla Camera su crisi Golfo, immagini – Il video(Agenzia Vista) Roma, 05 marzo 2026 Le immagini delle comunicazioni dei Ministri Crosetto e Tajani in Aula alla Camera sulla crisi nel Golfo.

Giorgia Meloni rientra in Senato per la discussione sulla crisi in Iran – Il video«Meloni ha telefonato a Sal Da Vinci», la premier su “Per sempre sì” prima del referendum: «È un bel regalo».

Crosetto arriva alla Camera per discussione su crisi Iran, poi parla con Meloni tra banchi Governo

Contenuti e approfondimenti su Crosetto arriva

Temi più discussi: Comunicazioni del Ministro Antonio Tajani e del Ministro della Difesa Guido Crosetto in esito alla richiesta di aiuti dai Paesi del Golfo; Guerra in Iran, Crosetto in Aula: Attacco Usa-Israele fuori dal diritto internazionale; La guerra Usa-Iran arriva in Parlamento, il Governo riferisce alle Camere; Armi al Golfo e basi Usa, cosa ha deciso l'Aula. E Crosetto ammette: azione fuori dalle regole.

Crosetto arriva alla Camera per discussione su crisi Iran, poi parla con Meloni tra banchi Governo(Agenzia Vista) Roma, 12 marzo 2026 Il Ministro della Difesa Guidi Crosetto arriva in Aula alla Camera per la discussione sulla crisi in Iran in vista del Consiglio Ue, poi parla con Meloni tra i banc ... la7.it

Guerra in Iran, Crosetto in Aula: Attacco Usa-Israele fuori dal diritto internazionaleLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra in Iran, Crosetto in Aula: Attacco Usa-Israele fuori dal diritto internazionale ... tg24.sky.it

La guerra arriva in Parlamento: Camera e Senato approvano la risoluzione di maggioranza sulla crisi in Iran e sul sostegno ai Paesi del Golfo e a Cipro dopo le comunicazioni dei Ministri Tajani e Crosetto. Il Governo conferma anche di attenersi agli accordi bi - facebook.com facebook

Crosetto in vacanza su Alderaan. In arrivo la morte nera. x.com