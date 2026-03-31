Il governo italiano ha negato agli Stati Uniti l’accesso alla base di Sigonella, come riportato dal Corriere e confermato da fonti vicine alle autorità. L’episodio si è verificato alcuni giorni fa, in un momento di tensione legata alla guerra in Iran. Il ministro della Difesa ha dichiarato che i rapporti con l’alleato sono rimasti solidi, senza ulteriori dettagli sulle ragioni del rifiuto.

L’Italia ha negato agli Stati Uniti l’uso della base di Sigonella. L’episodio, avvenuto qualche giorno fa, è riportato dal Corriere e confermato da fonti informate. Il diniego del ministro della Difesa Guido Crosetto è partito quando si è appreso del piano di volo di alcuni asset aerei Usa, che prevedeva di atterrare a Sigonella per poi partire verso il Medio Oriente. Nessuno però aveva chiesto alcuna autorizzazione né aveva consultato i vertici militari italiani: il piano era stato infatti comunicato mentre gli aerei erano già in volo e dalle verifiche è emerso che non si tratta di voli normali o logistici e quindi non sono compresi nel trattato con il nostro Paese. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Guerra in Iran, il ministro Crosetto ha negato l'uso della base di Sigonella agli Usa. Il governo: "I rapporti con il nostro alleato sono solidi"

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