L’ex presidente ha affermato che un’intera civiltà potrebbe morire quella notte, suscitando attenzione sulle sue parole. La Casa Bianca ha successivamente smentito di prendere in considerazione l’uso dell’arma nucleare contro l’Iran. La tensione nel Medio Oriente resta alta, con dichiarazioni che alimentano un clima di incertezza nella regione. La crisi continua a svilupparsi senza segnali di de-escalation immediata.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dichiarazioni di Trump e posizione della Casa Bianca. La crisi in Medio Oriente continua ad aggravarsi, accompagnata da dichiarazioni forti e scenari incerti. Donald Trump ha affermato che “un’intera civiltà potrebbe morire stanotte”, pur aggiungendo che “potrebbe anche accadere qualcosa di meraviglioso”, lasciando intendere un possibile sviluppo positivo ma altamente imprevedibile. Nel frattempo, la Casa Bianca ha smentito con decisione qualsiasi ipotesi di utilizzo di armi nucleari contro l’Iran, chiarendo che alcune interpretazioni delle parole del vicepresidente erano infondate. Le dichiarazioni di JD Vance, infatti, avevano alimentato speculazioni su strumenti militari estremi, ma l’amministrazione ha ribadito che “nulla di quanto detto implica un ricorso al nucleare”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Trump: ‘Un’intera civiltà potrebbe morire stanotte’. La Casa Bianca nega di considerare l’uso dell’arma nucleare in Iran

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