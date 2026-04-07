Secondo quanto riportano i media iraniani, sull’isola di Kharg nel Golfo Persico si sono verificati diversi esplosioni a seguito di attacchi condotti dagli Stati Uniti e da Israele. L’agenzia turca Anadolu ha confermato la notizia, senza fornire dettagli aggiuntivi sulle modalità o sui danni causati dagli eventi. Al momento non sono stati comunicati eventuali vittime o dichiarazioni ufficiali delle autorità coinvolte.

I media iraniani riportano esplosioni a seguito di attacchi sull'isola di Kharg nel Golfo Persico. Lo scrive l’agenzia turca Anadolu. L’agenzia di stampa Mehr ha riferito che aerei da guerra statunitensi e israeliani hanno effettuato diversi raid aerei sull'isola, causando molteplici esplosioni, riporta Anadolu. Non sono ancora disponibili dettagli su vittime o danni. La scorsa settimana, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che tutti gli obiettivi militari sull'isola di Kharg «sono stati completamente distrutti». Trump ha anche espresso interesse a «controllare» il petrolio iraniano, suggerendo che la conquista dell’isola di Kharg, il principale terminale petrolifero iraniano per l’esportazione, fosse tra le opzioni prese in considerazione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Guerra in Iran, raid di Usa e Israele sull'isola di Kharg

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Guerra in Iran: raid sull’isola iraniana di Kharg, nessun danno alle infrastrutture. Colpito consolato Usa a Erbil. Trump: “Spero che altri inviino navi a Hormuz”La guerra tra Stati Uniti, Iran e Israele entra in una fase ancora più pericolosa.

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