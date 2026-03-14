Guerra in Iran | raid sull’isola iraniana di Kharg nessun danno alle infrastrutture Colpito consolato Usa a Erbil Trump | Spero che altri inviino navi a Hormuz

Nella notte si sono verificati un raid sull’isola di Kharg in Iran, senza danni alle infrastrutture, e un attacco al consolato statunitense a Erbil. Il governo iraniano ha confermato l’incidente e gli Stati Uniti hanno riferito del colpo al loro stabilimento. In un messaggio, un ex presidente americano ha espresso il desiderio che altre navi si uniscano alle operazioni a Hormuz.

La guerra tra Stati Uniti, Iran e Israele entra in una fase ancora più pericolosa. Nella notte il presidente americano Donald Trump ha annunciato un massiccio raid aereo sull’isola iraniana di Kharg, principale terminale petrolifero della Repubblica islamica e snodo strategico dell’export energetico di Teheran. Secondo Washington l’operazione avrebbe distrutto gli obiettivi militari presenti sull’isola, evitando però – almeno per ora – le infrastrutture petrolifere. Il messaggio politico e militare lanciato dalla Casa Bianca è chiaro: se l’Iran continuerà a bloccare o minacciare il traffico nello Stretto di Hormuz, gli Stati Uniti sono pronti a colpire direttamente le reti petrolifere iraniane. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Guerra in Iran: raid sull’isola iraniana di Kharg, nessun danno alle infrastrutture. Colpito consolato Usa a Erbil. Trump: “Spero che altri inviino navi a Hormuz” Articoli correlati Guerra in Iran: raid sull’isola iraniana di Kharg, nessun danno alle infrastrutture. Colpito consolato Usa a ErbilLa guerra tra Stati Uniti, Iran e Israele entra in una fase ancora più pericolosa. Guerra in Iran: raid sull’isola iraniana di Kharg, nessun danno alle infrastrutture. Trump: “Stretto libero o colpiremo il petrolio”La guerra tra Stati Uniti, Iran e Israele entra in una fase ancora più pericolosa. Una selezione di notizie su Guerra in Iran raid sull'isola iraniana... Temi più discussi: Depositi, ospedali, scuole: i raid Usa per costringere l’Iran alla resa; Nuovo raid israeliano sul Libano. Il Senato Usa boccia la risoluzione che chiedeva stop alla guerra; Israele e USA si dividono l'Iran: chi bombarda dove nella guerra contro Teheran; La guerra in Medio Oriente - La giornata del 7 marzo LIVEBLOG. Guerra in Iran: raid sull’isola iraniana di Kharg, nessun danno alle infrastrutture. Trump: Stretto libero o colpiremo il petrolioLa guerra tra Stati Uniti, Iran e Israele entra in una fase ancora più pericolosa. Nella notte il presidente americano Donald Trump ha annunciato un massiccio ... thesocialpost.it Guerra in Iran: raid sull’isola iraniana di Kharg, nessun danno alle infrastrutture. Colpito consolato Usa a ErbilLa guerra tra Stati Uniti, Iran e Israele entra in una fase ancora più pericolosa. Nella notte il presidente americano Donald Trump ha annunciato un massiccio ... thesocialpost.it La guerra in Iran sta avendo degli effetti evidenti anche sul settore travel e a dimostrarlo è il caro-prezzo sui voli. Per quale motivo i costi dei viaggi aerei sono aumentati del 30% - facebook.com facebook #Iran, le notizie più importanti di oggi sulla guerra (in aggiornamento) x.com