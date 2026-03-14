Guerra in Iran | raid sull’isola iraniana di Kharg nessun danno alle infrastrutture Colpito consolato Usa a Erbil

Nella notte, sull’isola iraniana di Kharg, è stato effettuato un raid che non ha provocato danni alle infrastrutture. Contestualmente, è stato colpito il consolato degli Stati Uniti a Erbil. La tensione tra Stati Uniti, Iran e Israele si fa più acuta, segnata da azioni militari e attacchi che coinvolgono diverse località della regione.

La guerra tra Stati Uniti, Iran e Israele entra in una fase ancora più pericolosa. Nella notte il presidente americano Donald Trump ha annunciato un massiccio raid aereo sull’isola iraniana di Kharg, principale terminale petrolifero della Repubblica islamica e snodo strategico dell’export energetico di Teheran. Secondo Washington l’operazione avrebbe distrutto gli obiettivi militari presenti sull’isola, evitando però – almeno per ora – le infrastrutture petrolifere. Il messaggio politico e militare lanciato dalla Casa Bianca è chiaro: se l’Iran continuerà a bloccare o minacciare il traffico nello Stretto di Hormuz, gli Stati Uniti sono pronti a colpire direttamente le reti petrolifere iraniane. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Guerra in Iran: raid sull’isola iraniana di Kharg, nessun danno alle infrastrutture. Colpito consolato Usa a Erbil Articoli correlati Guerra in Iran: raid sull’isola iraniana di Kharg, nessun danno alle infrastrutture. Trump: “Stretto libero o colpiremo il petrolio”La guerra tra Stati Uniti, Iran e Israele entra in una fase ancora più pericolosa. Trump: "Raid su Kharg. Teheran liberi Hormuz". Iran: "Nessun danno alle infrastrutture petrolifere dell'isola"Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump , ha pubblicato un messaggio sulla piattaforma Truth nel quale afferma che i piani dell'Iran di... Una raccolta di contenuti su Guerra in Iran raid sull'isola iraniana... Temi più discussi: Depositi, ospedali, scuole: i raid Usa per costringere l’Iran alla resa; Nuovo raid israeliano sul Libano. Il Senato Usa boccia la risoluzione che chiedeva stop alla guerra; Israele e USA si dividono l'Iran: chi bombarda dove nella guerra contro Teheran; La guerra in Medio Oriente - La giornata del 7 marzo LIVEBLOG. Guerra in Iran: raid sull’isola iraniana di Kharg, nessun danno alle infrastrutture. Colpito consolato Usa a ErbilLa guerra tra Stati Uniti, Iran e Israele entra in una fase ancora più pericolosa. Nella notte il presidente americano Donald Trump ha annunciato un massiccio ... thesocialpost.it Guerra in Iran: raid sull’isola iraniana di Kharg, nessun danno alle infrastrutture. Trump: Stretto libero o colpiremo il petrolioLa guerra tra Stati Uniti, Iran e Israele entra in una fase ancora più pericolosa. Nella notte il presidente americano Donald Trump ha annunciato un massiccio ... thesocialpost.it #Iran, le notizie più importanti di oggi sulla guerra (in aggiornamento) - facebook.com facebook #Iran, le notizie più importanti di oggi sulla guerra (in aggiornamento) x.com