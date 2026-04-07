La tensione tra Stati Uniti e Iran continua a salire, con i colloqui in corso che sembrano ormai prossimi alla scadenza senza risultati evidenti. Nel frattempo, una sinagoga è stata colpita a Teheran, mentre la situazione nel Golfo di Hormuz rimane sotto osservazione a causa di aumentate tensioni. I negoziatori si mostrano pessimisti riguardo a un possibile accordo, mentre le relazioni tra le parti si fanno sempre più complicate.

La crisi tra Stati Uniti e Iran entra in una fase decisiva e sempre più instabile, con i negoziati che si avvicinano alla scadenza fissata da Washington senza segnali concreti di svolta. Il clima tra le parti resta segnato da una crescente sfiducia reciproca, mentre sul campo si moltiplicano episodi militari che rendono ogni ora più fragile l’ipotesi di un accordo. Il nodo centrale resta lo Stretto di Hormuz, crocevia strategico per il commercio energetico globale, la cui riapertura continua a essere la richiesta principale degli Stati Uniti e dei loro alleati. Parallelamente, si intensificano le operazioni militari e le mosse indirette che coinvolgono anche altri attori internazionali, segno di una crisi che ormai ha una dimensione globale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra in Iran, negoziatori pessimisti sull’accordo. Sinagoga colpita a Teheran, tensione su Hormuz

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