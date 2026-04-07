Il ministro della Difesa ha commentato la situazione in Iran, esprimendo preoccupazione per la possibilità di escalation. In un’intervista, ha sottolineato che non ci sono limiti alla follia e ha evidenziato la delicatezza del momento. Le sue parole arrivano in un contesto internazionale di tensioni crescenti nella regione, con attenzione rivolta alle possibili conseguenze di un eventuale conflitto.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto, in un’intervista esclusiva al Corriere della Sera, esterna il suo pensiero apertamente anti-guerra in Iran. Crosetto esprime profonda preoccupazione, poiché ci troviamo in «una situazione che non ha precedenti nella storia dei decenni recenti». La situazione preoccupa: i rischi della guerra in Iran, secondo Crosetto, sono molteplici. Il ministro Crosetto critica aspramente quella che lui stesso definisce una guerra «decisa a due», cioè da Stati Uniti e Israele. Nell’intervista il ministro riconosce il sommarsi delle criticità che, invece di essere in fase risolutiva, continuano ad accumularsi e ad autoalimentarsi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Guerra in Iran, il ministro Crosetto preoccupato: «Non esiste limite alla follia»

Crisi in Iran, Crosetto: “Questa guerra è follia, maggioranza e opposizione collaborino”Il ministro denuncia il fallimento dell'Onu e del multilateralismo nel prevenire l'escalation in Medio Oriente.

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