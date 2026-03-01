Leone celebra le 100 presenze | Un traguardo che mi riempie di gioia

Dopo la partita contro l’Avellino, Giuseppe Leone ha partecipato alla conferenza stampa per commentare il pareggio in trasferta e ha anche annunciato di aver raggiunto le 100 presenze con la maglia della Juve Stabia. L’atleta ha espresso la sua soddisfazione per il risultato e ha parlato di questo importante traguardo personale, condividendolo con i presenti.

Il centrocampista gialloblù commenta il pari ottenuto al Partenio e festeggia le 100 presenze con la Juve Stabia. “Un traguardo che mi riempie di orgoglio”. Tra i ricordi più belli la promozione a Benevento e il primo gol in Serie B contro il Bari Nel post-partita della sfida contro l’Avellino, Giuseppe Leone è intervenuto in conferenza stampa per commentare il pareggio ottenuto in trasferta e, soprattutto, per celebrare l’importante traguardo delle 100 gare con la maglia della Juve Stabia. Un cammino lungo tre anni che il centrocampista ha voluto onorare ricordando i momenti più significativi della sua esperienza in gialloblù. Interrogato sul significato di questo centinaio di presenze, Leone non ha nascosto l’emozione: “È un traguardo che mi riempie di gioia e di orgoglio, rappresenta un momento importante per la mia carriera”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Leone celebra le 100 presenze: “Un traguardo che mi riempie di gioia” Atalanta, Scalvini raggiunge le 100 presenze con la Dea: «Sono cresciuto qui, è come una famiglia!». Che traguardo per il classe 2003Manchester United, c’è un grande sogno per l’estate! Rovinati i piani della Juventus? L’indiscrezione dall’Inghilterra non lascia dubbi Calciomercato... McTominay supera quota 100 presenze con il Napoli: un traguardoUn centrocampo sempre dinamico e affidabile guida il napoli verso la partita contro il genoa, con Scott McTominay protagonista di una continuità che... Aggiornamenti e notizie su Leone celebra. Discussioni sull' argomento Roma, Papa Leone XIV oggi celebra la messa presso la parrocchia del Sacro Cuore; Cappellani militari, artigiani di pace; Leone celebra le 100 presenze: Un traguardo che mi riempie di gioia; SANT’Oggi. Giovedì 20 febbraio, la chiesa celebra san Leone II di Catania, sant’Eucherio di Orleans... Leone XIV celebra messa a Beirut davanti a 100mila fedeliIl 2 dicembre Leone XIV ha salutato i fedeli sul lungomare di Beirut, dove ha celebrato una messa davanti a circa 100.000 persone. La funzione ha concluso la sua visita di tre giorni in Libano, il ... tg24.sky.it La pergamena deliberata dal Comitato del Leone d’Oro di Venezia celebra il percorso professionale... #EccellenzaCalabrese #Leoned’OroVenezia #premioprofessionale - facebook.com facebook