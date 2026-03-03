L’Iran ha messo in atto una strategia di rappresaglia che include l’uso di missili a corto raggio, droni a basso costo e un incremento dell’autonomia tattica. Questa linea operativa mira a rispondere alle azioni militari o politiche di Stati Uniti, Israele e dei loro alleati nel Golfo. Le mosse sono state osservate in diverse occasioni negli ultimi mesi e si concentrano sulla capacità di colpire obiettivi strategici.

La strategia di rappresaglia adottata dall’Iran contro Stati Uniti, Israele e i loro alleati nel Golfo persico per fronteggiare la guerra scatenata da Washington e Tel Aviv si è basata finora, per lo più, sul lancio di missili a corto raggio e droni economici contro le basi militari americane e le infrastrutture energetiche e commerciali nella regione e su un particolare approccio difensivo. Dall’inizio delle ostilità, cominciate il 28 febbraio scorso, fino alle prime ore di oggi, martedì 3 marzo, la Repubblica islamica ha registrato almeno 787 vittime, morte in centinaia di raid aerei condotti da Usa e Israele su più di 500 località in tutto l’Iran, comprese 153 città. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Missili a corto raggio, droni economici e autonomia tattica: dentro la strategia di rappresaglia dell’Iran contro gli Usa, Israele e i loro alleati nel Golfo

Caccia, missili e droni: la strategia militare di Israele e Usa per abbattere il regime iranianoDal Nord dell’Iraq all’Oceano Indiano, il Medio Oriente vive ore di altissima tensione.

Israele e Usa attaccano l’Iran: «201 morti e 747 feriti». Teheran risponde con missili su Israele e Paesi del GolfoStati Uniti e Israele hanno lanciato dalle prime ore di sabato 28 febbraio un attacco militare contro l’Iran, che entrambi i Paesi definiscono...

Altri aggiornamenti su Missili a corto raggio droni economici...

Temi più discussi: Attacco all’Iran: quali missili, quali difese e perché le scorte sono decisive; Cosa sono (e come funzionano) i missili russi Verba che rafforzerebbero le difese a corto raggio iraniane; Iran, quanto durerà la guerra? Cosa sappiamo sull’arsenale di Teheran; L'arsenale dell'Iran e i missili puntati contro le basi Usa: ecco cosa spaventa l'America.

I missili dell'Iran possono arrivare fino in Italia? La gittata massima e la distanza in linea d'ariaIl fuoco incrociato con Usa e Israele prosegue, ma c'è il timore che il conflitto possa coinvolgere anche l'Europa. L'esercito iraniano ha in dotazione un arsenale missilistico variegato, con armi a l ... today.it

I missili iraniani possono veramente colpire l'Europa? Cosa c'è nell'arsenale di Teheran (e cosa temono Usa e Israele)Gli armamenti, i sistemi di lancio e i rifugi. Qualche mese fa hanno «bucato» diverse volte lo scudo di Tel Aviv ... corriere.it

Telesveva. . Dubai, la vacanza da incubo di due sorelle di Cerignola: “Aiutateci, siamo qui bloccate tra i missili e il terrore di non poter tornare dai nostri cari” #cerignola #attualità #dubai - facebook.com facebook

L'incertezza di questa guerra, i missili e droni su Dubai, Doha e Abu Dhabi, mettono a serio rischio il trasporto aereo globale. Questi tre aeroporti hanno movimentato 180 mln di passeggeri nel 2025. E poi, corridoi aerei chiusi e prezzo del carburante in forte a x.com