Con l’auto in bilico sull’argine di un canale Ottantenne nel panico | Mi sono perso

Un uomo di circa 80 anni ha chiamato i carabinieri di San Donato, ieri mattina, in preda al panico. L'anziano ha spiegato di essersi perso in campagna e di aver finito con l'auto in bilico sull'argine di un canale. Quando i militari sono arrivati sul posto, hanno trovato il veicolo fermo in una posizione pericolosa, ma fortunatamente nessuno si è fatto male. I carabinieri hanno aiutato l'uomo a uscire dall'auto e a mettersi in sicurezza.

"Mi sono perso nella campagna e sono finito fuori strada con l'auto. Aiutatemi". Erano le 7 di ieri quando, alla centrale operativa della Compagnia dei carabinieri di San Donato, è arrivata la telefonata di un anziano signore. L'uomo, in evidente stato di agitazione, ha riferito di trovarsi in pericolo, in una zona a lui sconosciuta, e di aver bisogno di assistenza. I militari hanno subito localizzato la cella telefonica agganciata dall'anziano e, mentre l'operatore della centrale continuava a tenersi in contatto con lui, dopo una breve ricerca sono riusciti a individuarne l'auto. Un'utilitaria bianca che, rimasta impantanata nel fango, era pericolosamente in bilico sull'argine di un canale pieno d'acqua.

Domenica sera, intorno alle 19, un incidente si è verificato nel Bosco della Panfilia a Sant’Agostino, dove un'auto è uscita di strada, si è ribaltata e si è trovata in bilico sull'argine del Cavo Napoleonico.

Lo scorso 7 gennaio, un'anziana di 88 anni di Cascina è stata trovata dopo essersi allontanata da casa e aver scivolato sull’argine del Canale Imperiale.

