Dopo l'ottimo terzo posto conquistato alla 12 Ore di Bathurst del 14 febbraio scorso, gara inaugurale dell'Intercontinental Gt Challenge, Valentino Rossi è pronto a rimettersi al volante della Bmw M4 GT3 Evo del team Wrt. Con la pubblicazione dell'entry list per la stagione 2026, infatti, è ufficiale la partecipazione del Dottore al campionato GT World Challenge Europe 2026. Il campione di Tavullia, forte anche dell'esperienza acquisita nel biennio trascorso nel Fia Wec (il World Endurance Championship) con la medesima struttura belga, prenderà parte a tutti i dieci appuntamenti in programma, nella categoria Pro, e condividerà la vettura numero 46 con il tedesco Max Hesse sia nella Sprint Cup che nell'Endurance Cup, dove si aggiungerà al duo italo-tedesco il pilota Dan Harper. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Valentino Rossi correrà nel GT World Challenge Europe con la Bmw M4 GT3 Evo

Valentino Rossi correrà tutte le gare del GT World Challenge 2026Valentino Rossi correrà tutte le prove del GT World Challenge Europe Powered by AWS 2026.

Il GT World Challenge torna a Monza con Valentino Rossi. Al via la vendita dei bigliettiDieci leggendari brand del motorsport - Aston Martin, Audi, BMW, Chevrolet, Ferrari, Ford, Lamborghini, McLaren, Mercedes-AMG e Porsche - un...

Valentino Rossi GT World Challenge I 8 hours Speedway Indianapolis #gtworldchallenge

Temi più discussi: Valentino Rossi correrà nel GT World Challenge Europe con la Bmw M4 GT3 EVO; MotoGP, l’ex pilota svela l’obiettivo di Marc Marquez: Valentino Rossi gelato; People MotoGP: Valentino Rossi torna al suo primo amore, questa volta con BMW M Motorsport; MotoGP 2026. Ciao Phillip Island, Casey Stoner: Tolgono il miglior circuito!, le reazioni di Valentino Rossi e altri.

Valentino Rossi correrà nel GT World Challenge Europe con la Bmw M4 GT3 EVODopo l'esperienza maturata nel Wec, World Endurance Championship, con la Bmw M4 LMGT3 del team WRT, Valentino Rossi continua la sua carriera automobilistica con una M4 GT3 EVO, gestita sempre dalla sq ... ansa.it

Valentino Rossi si rilancia: torna in pista con BMW M MotorsportValentino Rossi parteciperà a tutti i 10 appuntamenti in programma, nella categoria Pro, nel GT World Challenge Europe nel segno di BMW M Motorsport ... virgilio.it

Intervista all’Ingegner Giulio Bernardelle, una vita nel contesto del Motomondiale: dall’esperienza con Max Biaggi e Valentino Rossi, passando per la consulenza con Michelin e Bridgestone - facebook.com facebook

Valentino Rossi correrà nel GT World Challenge Europe con la Bmw M4 GT3 EVO. Dopo il Wec, il campione di Tavullia continuerà a gareggiare con il team WRT #ANSAmotori #ANSA x.com