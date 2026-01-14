Fabio Gallo è il nuovo amministratore delegato del Trieste Airport

Fabio Gallo è stato nominato nuovo amministratore delegato di Trieste Airport, succedendo a Marco Consalvo. Con una consolidata esperienza nel settore aeroportuale, Gallo si occuperà di guidare e sviluppare le attività dell'aeroporto, contribuendo alla sua crescita e al miglioramento dei servizi offerti. La nomina rappresenta un passo importante per il futuro della struttura, con l'obiettivo di rafforzare la posizione di Trieste come hub di riferimento nella regione.

Trieste Airport: Fabio Gallo è il nuovo Amministratore Delegato - , nella seduta odierna, ha nominato Fabio Gallo nuovo Amministratore Delegato della Società. triestecafe.it

Fabio Gallo nuovo amministratore delegato di Aeroporto Fvg - Il consiglio di amministrazione di Aeroporto Friuli Venezia Giulia spa ha nominato oggi Fabio Gallo nuovo amministratore delegato della società. msn.com

