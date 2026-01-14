Fabio Gallo è il nuovo amministratore delegato del Trieste Airport
Fabio Gallo è stato nominato nuovo amministratore delegato di Trieste Airport, succedendo a Marco Consalvo. Con una consolidata esperienza nel settore aeroportuale, Gallo si occuperà di guidare e sviluppare le attività dell'aeroporto, contribuendo alla sua crescita e al miglioramento dei servizi offerti. La nomina rappresenta un passo importante per il futuro della struttura, con l'obiettivo di rafforzare la posizione di Trieste come hub di riferimento nella regione.
Fabio Gallo prende il posto di Marco Consalvo ed è il nuovo amministratore delegato del Trieste Airport. La nomina è avvenuta oggi 14 gennaio, un giorno dopo il nuovo record di passeggeri stabilito a Ronchi, con un milione e 600 mila persone transitate nel 2025. Chi è il nuovo ceoIl Trieste. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
