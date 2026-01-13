Massimo Colella nuovo amministratore delegato di inPosteit

Massimo Colella è stato nominato nuovo amministratore delegato di inPoste.it, azienda specializzata in servizi elettronici di recapito certificato (Serq). inPoste.it è il primo soggetto qualificato da AgID, l’agenzia della Presidenza del Consiglio che coordina gli obiettivi dell’Agenda digitale italiana. La sua nomina rappresenta un passo importante per l’azienda nel settore dei servizi digitali e delle comunicazioni ufficiali.

Massimo Colella è il nuovo amministratore delegato di inPoste.it, operatore specializzato in servizi elettronici di recapito certificato (Serq) e primo soggetto qualificato da AgID, l’agenzia tecnica della Presidenza del Consiglio che garantisce la realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana coordinando tutte le Amministrazioni del Paese. Colella viene da oltre dieci anni ai vertici del reparto IT e Sviluppo di tNotice. Contestualmente Cristiano Guglielmi, product manager di tNotice, entra nel cda. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Massimo Colella nuovo amministratore delegato di inPoste.it Leggi anche: Massimo Colella nuovo amministratore delegato di ‘InPoste.it’ spa Leggi anche: Massimo Colella neo amministratore delegato di inPoste.it Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. InPoste.it, Massimo Colella è il nuovo amministratore delegato; Massimo Colella nuovo amministratore delegato di ‘InPoste.it’ spa; Massimo Colella, Amministratore Delegato di inPoste.it; Fabio Ferrucci nuovo amministratore unico di Ena Milano. InPoste.it, Massimo Colella è il nuovo amministratore delegato - Una nomina con cui l’operatore specializzato in servizi elettronici di recapito certificato punta a consolidare l’offerta sul mercato interno e a espandere il posizionamento internazionale. italiaoggi.it

Massimo Colella nuovo amministratore delegato di ‘InPoste.it’ spa - La nomina rappresenta "una scelta strategica nel segno della continuità operativa e del rafforzamento tecnologico". msn.com

Massimo Colella, Amministratore Delegato di inPoste.it - Massimo Colella assume il ruolo di Amministratore Delegato di inPoste. msn.com

L'intervento di Massimo Sesana e Loredana Colella del direttivo di Fratelli d'Italia Lecco sul tema (sempre caldo) della viabilità - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.