Gruppi a numero chiuso esordio senza problemi

I gruppi a numero chiuso sono arrivati senza problemi e non si sono verificati sovraffollamenti nelle zone di maggiore interesse. Le visite sono proseguite regolarmente, in attesa dell’arrivo dei turisti previsti per la fine del mese, quando i ponti di Liberazione e del Primo maggio porteranno molti visitatori nelle Cinque Terre. Le aree più frequentate, come i caruggi e i sentieri, sono state percorse senza difficoltà.

Nessun sovraffollamento, nessun ’assedio’ alle bellezze nostrane: quelli, come da programma sono attesi per fine mese, quando i lunghi ponti della Liberazione e del 1° maggio porteranno masse cospicue di turisti a riversarsi nei caruggi e nei sentieri delle Cinque Terre. C’era tuttavia molta curiosità, tra gli addetti ai lavori e non solo, per l’avvio delle nuove limitazioni introdotte dal Comune di Riomaggiore (e poi emulate dagli altri Comuni della riviera) per contingentare i gruppi organizzati. Il nuovo regolamento, in vigore dallo scorso 1° aprile, ha trovato subito il suo ’battesimo di fuoco’ nel ponte pasquale, ma alla fine tutto è... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gruppi a numero chiuso, esordio senza problemi Errani/Paolini senza problemi nella prima a Melbourne. Esordio sul velluto per le azzurreUn primo match dunque decisamente semplice per le campionesse olimpiche, che non hanno ottenuto molto quando hanno servito la prima (57% di punti... Leggi anche: Australian Open 2026: Cobolli ko all’esordio, problemi fisici e vittoria di Fery No. 9 NC State vs No. 18 USC | 2025 Ally Tipoff Event | 11.9.25 Temi più discussi: Gruppi a numero chiuso, esordio senza problemi; TFA sostegno INDIRE/Università, al via le lezioni: chi termina entro il 30 giugno scioglie la riserva. Tutte le indicazioni [LO SPECIALE]; Concorso OSS Puglia Unico Regione da 1000 posti – Entro maggio il via alle prove; Migliori Canali Telegram: Lista di Aprile 2026. Gruppi a numero chiuso alle 5 Terre. Rete Imprese contraria alla riformaGruppi turistici a numero chiuso, con le bellezze dei borghi che non potranno più essere illustrate attraverso l’uso di megafoni e strumenti di amplificazione vocale, sostituiti da più una più sobria ... lanazione.it Gruppi a numero chiuso. La preoccupazione di guide e agenzie: Per noi è un dannoParlano senza mezzi termini di danno e chiedono di rinviare al prossimo novembre l’entrata in vigore, al termine di un percorso partecipato che veda al tavolo anche il Parco nazionale. Le agenzie e ... lanazione.it Nella tarda serata di Pasqua, un locale sul lungomare si è trasformato in un ring affollato. All’improvviso è scoppiata una rissa tra due gruppi di giovani provenienti da Bari e Andria. Se le sono date di santa ragione. A riportare la calma sono stati gli addetti alla - facebook.com facebook Gruppi scultorei pesanti (da cinquecento ai milleottocento chilogrammi) raffiguranti i "misteri" della Passione sfilano a Savona ogni due anni nella storica Processione del venerdì santo. Le trasportano con devota compostezza le confraternite della Città. x.com