Australian Open 2026 | Cobolli ko all’esordio problemi fisici e vittoria di Fery

Allo sfortunato esordio agli Australian Open 2026, Flavio Cobolli si è arreso al britannico Arthur Fery, proveniente dalle qualificazioni. Dopo un combattuto primo set, Cobolli ha ceduto nel secondo e nel terzo, chiudendo l'incontro in circa due ore e un quarto di gioco. La partita è stata caratterizzata anche da problemi fisici che hanno influito sull’andamento del match.

Si ferma subito l'avventura di Flavio Cobolli agli Australian Open 2026. Il numero 22 del mondo è stato eliminato al primo turno dal britannico Arthur Fery, proveniente dalle qualificazioni e numero 185 del ranking ATP, che si è imposto con il punteggio di 7-6(1) 6-4 6-1 in 2 ore e 14 minuti di gioco. Un match rimasto in equilibrio fino al tie-break del primo set, prima che la prestazione del romano calasse vistosamente. La palla di Cobolli viaggiava meno del solito, complice uno stato di salute non ottimale. Problemi di stomaco hanno limitato il classe 2002, apparso fiacco sulle gambe e spesso in ritardo sull'impatto.

