Errani Paolini senza problemi nella prima a Melbourne Esordio sul velluto per le azzurre

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno iniziato con successo la loro avventura agli Australian Open 2026, superando facilmente le avversarie britanniche e cinesi in due set. Il match, conclusosi in un’ora e diciannove minuti, ha confermato una buona forma delle azzurre, che ora avanzano nel torneo con fiducia. Un esordio positivo che apre prospettive interessanti per le prossime sfide.

Buona la prima per Sara Errani e Jasmine Paolini. Le azzurre vivono un esordio abbastanza agevole agli Australian Open 2026, superando la coppia composta dalla britannica Maia Lumsden e dalla cinese Tang Qianhui in due set con il punteggio di 6-3 6-2 in un'ora e diciannove minuti di gioco. Tutto davvero molto agevole per ErraniPaolini, che ora affronteranno al secondo turno la vincente del match tra le giapponesi KoboriShimizu e le australiane BirrellGibson. Un primo match dunque decisamente semplice per le campionesse olimpiche, che non hanno ottenuto molto quando hanno servito la prima (57% di punti vinti), mentre decisamente meglio con la seconda (65%).

