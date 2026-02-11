A Bondanello la benedizione del nuovo campanile con il vescovo Busca

A Bondanello il vescovo Busca ha benedetto il nuovo campanile, un simbolo di rinascita per la comunità. La cerimonia si è svolta questa mattina, attirando molti abitanti del paese. Dopo anni di attese e lavori, il campanile ora si staglia fiero nel cielo, pronto a segnare il tempo e i momenti importanti di Bondanello.

Bondanello, in provincia di Mantova, si prepara a celebrare un evento significativo per la sua comunità: la benedizione del nuovo campanile, un simbolo di rinascita dopo anni di attesa e difficoltà. La cerimonia, prevista per il 15 febbraio, sarà presieduta dal vescovo Marco Busca e rappresenta la conclusione di un percorso complesso, segnato dal sisma del 2012 e dalle successive sfide per la ricostruzione. La frazione di Bondanello, parte del comune di Moglia, attende con emozione questo momento. Il precedente campanile, gravemente danneggiato dal terremoto che ha colpito l’Emilia nel giugno del 2012, ha lasciato un vuoto nel cuore della comunità e nel paesaggio locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Benedizione del campanile nell'ambito della visita pastorale del vescovo Marco Busca 15 febbraio 2026 16.00 Parrocchia "Esaltazione della Santa Croce", Bondanello