Grottaglie | CUAV prevenzione prima della pena

Martedì 17 marzo alle 16:30 si terrà nella Sala consiliare del Comune di Grottaglie un incontro pubblico incentrato sulla prevenzione della violenza di genere. L’evento è organizzato dal CUAV e mira a sensibilizzare la comunità su questo tema, coinvolgendo cittadini e istituzioni per promuovere un approccio preventivo prima di eventuali azioni legali.

Un incontro pubblico dedicato alla prevenzione della violenza di genere si terrà martedì 17 marzo alle ore 16:30 nella Sala consiliare del Comune di Grottaglie. L’iniziativa, promossa dal comune in collaborazione con l’ASL di Taranto e diverse associazioni locali, pone al centro il ruolo dei Centri per Uomini Autori di Violenza (CUAV). La data è fissata per un appuntamento che mira a coinvolgere non solo la cittadinanza, ma anche gli operatori dei servizi sociali e sanitari, oltre alle realtà associative attive sul territorio. Il tema centrale ruota attorno alla necessità di intervenire sui comportamenti violenti attraverso percorsi di responsabilizzazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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