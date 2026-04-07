Grosseto scontro sugli olmi di via Vetulonia | finisce in Procura

Tra il 7 e il 10 aprile, il Comune di Grosseto ha programmato l’abbattimento di alcuni alberi in via Vetulonia, citando ragioni di sicurezza. Tuttavia, l’operazione è stata contestata dall’associazione Grosseto al centro, che ha presentato un esposto alla Procura. La vicenda ha attirato l’attenzione della magistratura, che ora dovrà valutare eventuali responsabilità legali legate alla procedura di abbattimento.

Il Comune di Grosseto avvierà tra il 7 e il 10 aprile l’abbattimento di alberi in via Vetulonia per motivi di sicurezza, ma l’operazione è contestata dall’associazione Grosseto al centro che ha presentato un esposto alla Procura. L’intervento fa parte di una strategia più ampia di messa in sicurezza del patrimonio arboreo cittadino. In totale, le verifiche tecniche hanno individuato 215 piante classificate come a rischio, che dovranno essere rimosse per prevenire incidenti. Proprio mentre i lavori in via Vetulonia stanno per partire, emergono forti resistenze civili. Matteo Della Negra, che rappresenta l’associazione Grosseto al centro, ha sollevato un allarme specifico riguardante 31 olmi destinati al taglio lungo questo viale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Grosseto, scontro sugli olmi di via Vetulonia: finisce in Procura "Dossier sui giornalisti". Governatore-Secolo XIX Lo scontro finisce in procuraGENOVA L’ultima puntata della ’’dossieraggi-story’’ in salsa genovese è la richiesta di ieri da parte dell’opposizione in consiglio regionale ligure:... Paura sulla Grosseto-Siena. Scontro all’alba, due feritiGrosseto, 11 marzo 2026 – Incidente stradale nelle prime ore del mattino lungo la strada statale 223 Grosseto-Siena, nel territorio comunale di...