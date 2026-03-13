Dossier sui giornalisti Governatore-Secolo XIX Lo scontro finisce in procura

In Liguria, l’opposizione in consiglio regionale ha chiesto al governatore di riferire immediatamente in aula riguardo a un dossier sui giornalisti. La richiesta è arrivata ieri, segnando un nuovo capitolo in una serie di tensioni tra le parti. La vicenda ha portato l’attenzione sulla richiesta di chiarimenti da parte delle opposizioni, mentre lo scontro si è concluso con un intervento in procura.

GENOVA L’ultima puntata della ’’dossieraggi-story’’ in salsa genovese è la richiesta di ieri da parte dell’opposizione in consiglio regionale ligure: il governatore Marco Bucci venga urgentemente a riferire in aula. Su cosa? "Meccanismi di dossieraggio – viene spiegato – da parte del suo staff della comunicazione denunciati da alcune testate giornalistiche". In primis dal quotidiano ’ Il Secolo XIX ’, ma che vedrebbero coinvolta anche l’emittente Genova 24. Sulla questione sono state aperte due inchieste: una (già chiusa con un nulla di fatto) dall’Ordine dei giornalisti della Liguria e l’altra dalla procura della Repubblica sulla querela per diffamazione presentata dal direttore de ’Il Secolo XIX’, Michele Brambilla. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Dossier sui giornalisti". Governatore-Secolo XIX Lo scontro finisce in procura Articoli correlati Genova, il caso dei presunti dossier sui giornalisti del Secolo XIX: Bucci e il suo staff nel mirino della ProcuraA Genova la Procura apre un fascicolo dopo l'esposto del direttore del Secolo XIX su presunti report redatti dallo staff del presidente della Regione... Genova, Salis sui dossieraggi Bucci-Secolo XIX: ‘Vicenda che infanga la politica, piena solidarietà ai giornalisti’Silvia Salis, sindaca di Genova, commenta il presunto dossieraggio del presidente della Regione, Bucci, ai danni dei giornalisti de Il Secolo XIX. Tutto quello che riguarda Dossier sui giornalisti Governatore... Temi più discussi: Dossier contro Il Secolo XIX, bufera sullo staff del governatore Bucci. Procura apre fascicolo; Dossier sui giornalisti. Governatore-Secolo XIX Lo scontro finisce in procura; Genova, il caso dei presunti dossier sui giornalisti del Secolo XIX: Bucci e il suo staff nel mirino della Procura; Caso Secolo XIX, il direttore: Dossier inviati all'editore, Bucci ha mentito. Dossier contro Il Secolo XIX, bufera sullo staff del governatore Bucci. Procura apre fascicoloUn report sul lavoro di alcuni giornalisti del quotidiano genovese, un confronto tra gli spazi e le righe dedicate a uno o all'altro candidato. Istruttoria dell'Ordine dei giornalisti, il direttore Mi ... rainews.it I dossier sui giornalisti e lo scontro fra il governatore Bucci e il Secolo XIX: l’indagine della Procura a GenovaIl portavoce del governatore della Liguria Marco Bucci: C’era un accordo sull’invio dei nostri rapporti. Ma il direttore del quotidiano Michele Brambilla querela: Nessuna intesa, non ho mai fatto g ... msn.com Direttore del quotidiano Il Secolo XIX Michele Brambilla: "Il governatore ligure Marco Bucci ha sostenuto di non avere mai inviato questi dossier al mio editore. Lo posso smentire documentalmente in quanto ho tutte le chat che dimostrano che i dossier li ha inv - facebook.com facebook Brambilla sulle pressioni del governatore Bucci al Secolo XIX: “sembra una dittatura sudamericana” primaonline.it/2026/03/12/467… x.com