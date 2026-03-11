Alle prime luci dell’alba, sulla strada statale 223 Grosseto-Siena, si è verificato uno scontro tra due veicoli nel Comune di Civitella Paganico. L’incidente ha coinvolto due persone, rimaste ferite e trasportate in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Grosseto, 11 marzo 2026 – Incidente stradale nelle prime ore del mattino lungo la strada statale 223 Grosseto-Siena, nel territorio comunale di Civitella Paganico. Due persone sono rimaste ferite in seguito allo scontro e sono state soccorse dal personale sanitario del 118. L’allarme è scattato alle 4.04, quando la centrale operativa del 118 dell’Asl Toscana Sud Est ha attivato i mezzi di emergenza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza ai coinvolti nell’incidente. I feriti sono un uomo di 43 anni e una donna di 26 anni. Dopo le prime cure sul posto entrambi sono stati trasportati in codice 2 (giallo) al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto per ulteriori accertamenti e le cure necessarie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Paura sulla Grosseto-Siena. Scontro all’alba, due feriti

Articoli correlati

Leggi anche: Incidente all'alba sulla Palermo-Mazara, scontro in galleria: quattro auto coinvolte e due feriti lievi

Grosseto: bus in fiamme all’alba sulla strada delle Collacchie. Paura per autista e passeggeroFOLLONICA (GROSSETO) – Paura in provincia di Grosseto all’alba di oggi, 16 febbraio 2026.

Altri aggiornamenti su Paura sulla Grosseto Siena Scontro...

Temi più discussi: Incidente sulla ’Due Mari’. Quattro persone ferite. Traffico bloccato a lungo; C Femminile Toscana: La Gea Grosseto mette paura alla capolista Virtus Siena con un ultimo quarto straordinario; Grosseto-Siena, aperto al traffico il nuovo viadotto La Coscia: come cambia la viabilità; L’incubo è finito, Valentina Castagnini e Roberta Bonelli sono rientrate a Siena.

Incidente nella notte sulla statale Grosseto-Siena a Paganico, due feritiUn incidente stradale si è verificato nelle prime ore del mattino sulla strada statale Grosseto–Siena. L’allarme è scattato attorno alle 4, quando il 118 dell’Asl Toscana Sud Est è stato attivato per ... corrieredimaremma.it

Incidente sulla Siena-Grosseto, 4 feritiL'incidente sulla Siena-Grosseto, Strada di Paganico, è avvenuto nel pomeriggio di oggi, sabato 7 marzo, in prossimità di Siena ... sienafree.it

Grosseto-Siena, aperto il nuovo viadotto: come cambia la viabilità - facebook.com facebook

Grosseto-Siena: aperto al traffico un nuovo viadotto - x.com