La rassegna teatrale dedicata alle famiglie si è conclusa a Follonica con uno spettacolo intitolato

FOLLONICA Si conclude con uno spettacolo poetico e ricco di significato la rassegna ’Famiglie a teatro’ al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica, organizzata da Ad Arte Spettacoli per conto dell’amministrazione comunale, che in questi mesi ha registrato una grande partecipazione di piccoli spettatori e famiglie, confermandosi un appuntamento molto atteso e condiviso dalla comunità. A chiudere il cartellone oggi alle 17, sarà ’Il brutto anatroccolo’, spettacolo di teatro d’attore e di figura, in programma domenica, ispirato alla celebre fiaba di Hans Christian Andersen e portato in scena da Nata Teatro. La regia e il testo sono firmati da Livio Valenti, in scena insieme a Mirco Sassoli, con musiche di Lorenzo Bachini, pupazzi di Roberta Socci, luci di Iacopo Dicembrini e scenografia di Andrea Vitali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Famiglie a teatro. Andersen chiude la rassegna

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